По словам Шимоните, дискуссии о еврейском мемориале в этом месте могут затянуться, принимать решения будет непросто.

«Все такие дискуссии о таких решениях, как показывает мой опыт, даются непросто, вспомним мемориал праведников мира, по которому был конкурс (…). Здесь не будет очень легко, но я очень верю в эту идею и верю, что появится хороший проект», — сказала Шимоните.

Шимоните в начале этого года говорила, что дворец может стать музеем или мемориалом, посвященным истории литовских евреев.

Концепцию этого памятного места должна выработать специальная комиссия из литовских и зарубежных ученых, раввинов, историков, публицистов. Как сообщили BNS в пресс-службе правительства, комиссия должна быть сформирована до конца этого года.

Планы оборудования конференц-центра вместо неиспользуемого Дворца концертов и спорта, построенного в 1971 году, вынашивались с 2015 года, когда здание перешло в собственность Имущественного банка (Turto bankas).

Против проекта реконструкции Дворца спорта выступили некоторые еврейские общины, потому что комплекс расположен на территории старого еврейского кладбища, действовавшего здесь с XVI века.

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