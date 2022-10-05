Шимоните в Варшаве на вручении награды украинскому народу: Украина непобедима

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, участвовавшая во вторник в Варшавском форуме безопасности, после вручения народу Украины награды «Рыцарь свободы» заявила, что эта страна непобедима.
«Я очень четко поняла одно: страна сильна ровно настолько, насколько сильна решимость ее народа — решимость бороться за свою свободу и защищать свою родину. Сегодня я могу без колебаний сказать — Украина непобедима!», — цитируются слова премьер-министра сообщении правительства.
В эта ежегодная международная польская награда в 2022 году посвящена народу Украины за его исключительное мужество в борьбе за важнейшие принципы демократии: свободу, безопасность и справедливость, а также за их стойкость перед лицом «жестокой российской военной агрессии и вопиющего империализма России» .
От имени украинского народа награду приняла первая леди Украины Елена Зеленская.
По словам премьер-министра, сегодня на Западе также необходимо сохранять мужество, чтобы поддерживать единство и не поддаваться постоянному запугиванию, энергетическому шантажу и бряцанию ядерным оружием со стороны России.
Учрежденная в 2005 году награда «Рыцарь свободы» ежегодно вручается во время Варшавского форума безопасности Фондом Казимира Пулаского.
Ранее ею были награждены президенты Литвы Валдас Адамкус (2009 г.) и Даля Грибаускайте (2019 г.), а также бывший премьер-министр Дании, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, российский оппозиционер Алексей Навальный и другие.
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