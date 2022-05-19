Шимоните в вышиванке: это символический жест поддержки Украины

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните и немала часть депутатов в четверг вышли на работу в традиционной расшитой украинской рубахе — чтобы отметить день украинской вышиванки.
«Это побуждает нас надеть вышиванки и таким образом проявлять солидарность с украинскими женщинами и всем народом, который сейчас борется за наши европейские ценности. Очень приятно, что так много людей сделали это, и мне кажется, что это такой символический, но поддерживающий жест», — заявила премьер-министр журналистам в Сейме в четверг.
Она сказала, что заказала и купила этот элемент национальной украинской одежды: «Я заказала и купала, это было сложно, но это действительно вышито украинцами».
Традиционная украинская вышиванка-вышиванка имеет свой международный день, который отмечается 19 мая.
В минувшие выходные в Вильнюсе прошли украинские дни под названием «Вильнюшиванка», посвященные солидарности с Украиной, переживающей российское вторжение.
С начала войны в Литву прибыло уже более 53 тыс. беженцев из Украины. Многие из них остались в Вильнюсе.
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