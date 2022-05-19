Шимоните в вышиванке: это символический жест поддержки Украины

Она сказала, что заказала и купила этот элемент национальной украинской одежды: «Я заказала и купала, это было сложно, но это действительно вышито украинцами».

Традиционная украинская вышиванка-вышиванка имеет свой международный день, который отмечается 19 мая.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В минувшие выходные в Вильнюсе прошли украинские дни под названием «Вильнюшиванка», посвященные солидарности с Украиной, переживающей российское вторжение.

С начала войны в Литву прибыло уже более 53 тыс. беженцев из Украины. Многие из них остались в Вильнюсе.

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