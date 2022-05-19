Великобритания ввела новые санкции против российских авиакомпаний

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Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций в адрес России заморозили активы авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».

13 мая МИД Великобритании внес в санкционный список председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа» Алину Кабаеву. Основанием называется то, что Кабаева является председателем медиахолдинга, который активно продвигает российскую позицию по войне против Украины. Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в страну.