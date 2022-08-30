Шимоните встретилась в Вильнюсе с Тихановской

В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила представительство белорусской демократии в Вильнюсе, где обсудила с лидером демократической Беларуси Светланой Тихановской ситуацию в Беларуси, участие режима Лукашенко в войне России против Украины, положение белорусов в Литве, уехавших из-за репрессий.
«С самого начала репрессий в Беларуси, и особенно с началом большой волны репрессий после очередных украденных Лукашенко президентских выборов в 2020 году, Литва стала временным домом для белорусов, вынужденных бежать из своей страны. Заверяю вас, что эта позиция не изменилась после 24 февраля — мы будем и впредь делать все, чтобы представители белорусских демократических сил и организаций гражданского общества и СМИ были в безопасности в Литве и могли достойно жить и работать», — передаются слова премьер-министра в сообщении пресс-службы.
Шимоните отметила, что сейчас, когда взоры всего мира прикованы к воюющей Украине, мы не можем забывать и должны продолжать поддерживать белорусов в их борьбе за демократию.
«Литва будет и впредь стремиться сохранить дело свободы Беларуси в международной повестке дня, поддерживала и будет поддерживать требования Беларуси о прекращении репрессий в Беларуси, освобождении и полной реабилитации политзаключенных, проведении свободных и демократических выборов», — заявила премьер.
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