Шимоните встретилась в Вильнюсе с Тихановской

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В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните посетила представительство белорусской демократии в Вильнюсе, где обсудила с лидером демократической Беларуси Светланой Тихановской ситуацию в Беларуси, участие режима Лукашенко в войне России против Украины, положение белорусов в Литве, уехавших из-за репрессий.

«С самого начала репрессий в Беларуси, и особенно с началом большой волны репрессий после очередных украденных Лукашенко президентских выборов в 2020 году, Литва стала временным домом для белорусов, вынужденных бежать из своей страны. Заверяю вас, что эта позиция не изменилась после 24 февраля — мы будем и впредь делать все, чтобы представители белорусских демократических сил и организаций гражданского общества и СМИ были в безопасности в Литве и могли достойно жить и работать», — передаются слова премьер-министра в сообщении пресс-службы.