Школа только для избранных – попадет ли в нее ваш ребенок?

Согласно предложениям министерства, в случае упразднения объединенных классов самоуправления больше не получали бы часть средств на обучение, в то же время в крупных школах с приходом дополнительного количества учеников число укомплектованных классов практически не увеличивалось бы. А это означает большую нагрузку на школы при том же финансировании. После такой образовательной реформы имеющееся в распоряжении самоуправлений количество школьных автобусов не сможет удовлетворить возросшую потребность в услугах перевозки школьников.

По мнению муниципалитетов, требование о создании большего количества гимназических классов означало бы уничтожение некоторых школ, поскольку это невозможно выполнить из-за сокращения числа учеников. В небольших муниципалитетах вообще не было бы гимназий, поэтому им пришлось бы возить своих учеников в школы других муниципалитетов. Учителя потеряли бы работу, а некоторым ученикам пришлось бы добираться до школы около 40 и более километров.

Решения о реформе образовательной сети не обсуждались со школьными сообществами и представителями муниципалитетов. Согласно предложениям, реорганизация должна начаться немедленно, как по щелчку – не предусмотрено времени на принятие соответствующих законодательных актов, на разработку новых маршрутов школьного транспорта, на решения о найме или увольнении учителей в реорганизованных школах и т. д.

Предлагая эти кардинальные изменения, министерство не принимает во внимание ситуацию в отдельных муниципалитетах и ​​пытается «подогнать под один знаменатель» Вильнюс, Игналину, Йонишкис, Скуодас, Вилкавишкис, Таураге, Бирштонас и другие муниципалитеты. Это будет означать значительное ограничение доступа на всей территории Литвы к получению одинаково доступного образования, дальнейшее усиление социального расслоения, при этом некоторые дети, не имея возможности ежедневно преодолевать несколько десятков километров в школу и из школы, возможно, выберут «черную работу» без среднего образования и в конечном итоге — эмиграцию. Это будет означать еще больший упадок регионов Литвы, еще большую потерю молодежи из более отдаленных муниципалитетов, из литовских деревень.

Наряду с деструктивной реорганизацией общего образования в ближайшие четыре года планируется инвестировать около 210 млн. евро из так называемых 2,2 млрд. Фонда восстановления Европейского союза в проект «Школы тысячелетия». Из того же фонда, в котором правительство не нашло ни одного евро для литовского сельского хозяйства и сельской деревни. Примерно из 1000 существующих в настоящее время общеобразовательных учреждений для получения вышеупомянутых инвестиций на конкурсной основе по неясным до сих пор критериям будут отобраны около 150 (и кто будет отрицать, что не в соответствии с партийными симпатиями?). И это называется повышением качества общего образования и сокращением разрыва и неравенства в возможностях обучения!

Можно ли представить что-нибудь более циничное?! Сокращение неравенства?! Запрещается объединять маленькие классы, в небольших городах общеобразовательные школы вообще закрываются, гимназии остаются только в некоторых муниципалитетах. И вот из сильно сокращенной сети учебных заведений еще меньшая часть, т.е. около 150 школ, срывают «джекпот» — финансирование спортивных площадок, лабораторий STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика), библиотек, индивидуального обучения, зон отдыха, а также лучших учителей со всей страны, «умный» обучающий инвентарь и т. д.

Звучит действительно привлекательно. Хотелось бы видеть такие школы в нашей стране. Если бы они все были такими — для всех детей нашей страны. К сожалению, в действительности консерваторы эти «Школы тысячелетия» взлелеют за счет других школ.

Неравенство углубится не только между частными и государственными, но и между самими государственными образовательными учреждениями. Говорится о строительстве новых «Школ тысячелетия» в крупных городах, в других муниципалитетах — об инвестировании в выбранные уже существующие школы, иногда предлагая нескольким муниципалитетам сотрудничать в создании одной совместной «Школы тысячелетия». А некоторые муниципалитеты в планах правящих вообще не стоят этих вложений, и их ученики смогут довольствоваться тем, что осталось после разделения, предпринятого консерваторами. Ведь в их планах супершколы охватывают не всю страну, а только до 80 % самоуправлений.

Однако, даже если бы в каждом муниципалитете была «Школа тысячелетия», на самом деле были бы «элитные» школы и то, что осталось. Даже в том же Вильнюсе. Мы все прекрасно понимаем, что в одной супершколе не хватит места для учеников всего района, поэтому в соответствии с некоторыми, пока неизвестными критериями отобранная часть учеников пойдет в эти школы с хорошим образованием, в то время как большинство останется без самых квалифицированных учителей, без тех развлечений, бассейнов и роскошного отдыха. С тем качеством общего образования, которое будет возможно предоставить за счет оставшихся ресурсов.

Европейский союз поддерживает политику, направленную на повышение качества образования, улучшение учебных программ, повышение квалификации школьного персонала и повышение доступности качественных учебных инструментов и ресурсов. Однако четко заявленным приоритетом является обеспечение качественного обучения КАЖДОМУ школьнику. Наряду с повышением качества образования необходимо стремиться к обеспечению равных возможностей и социальной сплоченности как между странами Европейского союза, так и внутри государств-членов. Образование важно для уменьшения социального неравенства, и я считаю, что это более важная цель системы образования, чем даже адаптация его к рынку.

Когда одни школьники в нескольких городах учатся с помощью лазеров, телескопов и устройств искусственного интеллекта, мы не можем допустить, чтобы в других школах использовались лишь подручные средства. Один из главных приоритетов Европейского союза — создание возможностей для равного развития, который нынешнее правительство обходит стороной, не говоря уже об очевидной циничности, когда усиление социального разрыва и уничтожение регионов называется планом по «сокращению неравенства».

Активизация антирегиональной политики стремительно набирает обороты. Поэтому я призываю как школьные сообщества, так и муниципалитеты, а также всех неравнодушных граждан обращаться напрямую к властям, давать свои комментарии и требовать решений, которые бы уменьшили региональный разрыв и создали бы качественное и доступное образование для всех литовских детей.

Бронис Ропе, депутат Европейского парламента