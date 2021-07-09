Новый порядок получения посылок из третьих стран

Импортный НДС будет применяться ко всем товарам, стоимость которых превышает 0,01 евро. К товарам, приобретенным до 1 июля, импортный НДС будет зависеть от того, когда декларация подана в таможню: если она была принята 30 июня до полуночи, импортный НДС не будет применяться; если 1 июля или позже – НДС будет включен в стоимость посылки.

Вступила в силу «система одного окна». Если продавец из третьей страны будет применять эту схему, он и будет нести ответственность за уплату НДС. При покупке товара покупатель сразу оплатит НДС, который затем продавец переведет той стране ЕС, куда отправится посылка. После того, как почтовый оператор или доставщик срочных посылок уладит таможенные формальности, товар будет доставлен покупателю.

Получатели также смогут самостоятельно декларировать купленные товары. На портале iMDAS жители Литвы смогут самостоятельно заполнить декларацию на купленный в третьих странах товар, если его стоимость не превышает 1 тыс. евро и если НДС не был оплачен при покупке. Лица, желающие самостоятельно задекларировать купленный товар, должны будут проинформировать об этом «Почту Литвы», другого доставщика посылок или таможенного работника. Им также нужно будет создать свой профиль на портале BAP и получить специальный EORI-код, который выдается совершенно бесплатно в течение одного рабочего дня после подачи заявления.

Посылки можно задекларировать и через «Почту Литвы». Для этого при покупке товара нужно будет указать, что «Почта Литвы» будет заниматься всеми необходимыми процедурами и через нее будут уплачены все необходимые налоги. После получения сообщения о прибывшей посылке на странице «Почты Литвы» получатель должен будет указать почтовую службу Литвы в качестве посредника. Также нужно будет указать необходимую для предварительной декларации информацию. С 1 июля «Почта Литвы» применяет новые тарифы за услуги посредника. Если стоимость посылки не будет превышать 150 евро – дополнительно нужно будет заплатить 3 евро. Если покупатель декларирует посылку не через «Почту Литвы», придется заплатить административный налог – 1 или 2 евро.

В течение некоторого времени таможенная служба будет снисходительно смотреть на незначительные нарушения. Если при декларировании товаров будут допущены несущественные ошибки, покупателя не будут за это привлекать к ответственности какое-то время – представители таможни Литвы устно укажут на ошибки и несоответствия. При этом нарушения будут оцениваться согласно их масштабам. Если нарушение будет формальным, сделанным по причине технической ошибки, покупатель не будет злоупотреблять и т.д. – штраф назначаться не будет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ