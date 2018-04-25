Школам выделены деньги на покупку цифрового оборудования

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Из-за разразившейся весной пандемии школы перешли на дистанционное обучение, в свою очередь Министерство образования, науки и спорта в срочном порядке предоставило учебным заведениям дополнительные ноутбуки и планшеты.

Кроме того, было решено увеличить финансовые возможности самих школ для приобретения как можно большего количества инструментов цифрового образования — как оборудования, так и задачников, которые можно использовать и в дистанционном, и в привычном режиме работы. На это выделено дополнительно 14 миллионов евро, или в 8 раз больше, чем было выделено до сих пор.

По всем самоуправлениям Литвы уже распределены дополнительные средства, которые можно использовать до конца этого года. Это первая часть. На выделенные средства школы или учредители самоуправления могут закупить дополнительные компьютеры и оборудование, инструменты цифрового образования и профинансировать курсы повышения цифровой компетентности учителей. Другая, большая часть средств поступит в школы в следующем году, распорядиться ими можно будет до конца года на те же цели, что и в этом году.

При выборе мер советуют учитывать рекомендации для инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий, изложенные в «Руководстве по дистанционному преподаванию/обучению», подготовленном Национальным агентством образования.

Министерство образования, науки и спорта подготовило ответы на вопросы, возникающие у руководителей школ, учителей и родителей.

Кто и как решает, какое компьютерное оборудование или цифровые инструменты покупать на дополнительно выделенные средства? Каким образом распределить средства, чтобы их хватило и на компьютеры, и на цифровые инструменты, и на повышение цифровых навыков учителей?

Решение о приоритете расходов принимается либо самоуправлением, либо другим учредителем школы, либо директором школы по согласованию со школьным советом. При покупке инструментов или курсов для учителей учитываются ситуация и потребности конкретной школы. На приобретение компьютерного оборудования может быть использовано не более 30 процентов дополнительного финансирования, выделенного для цифровизации школьного образования.

Какое оборудование и инструменты можно приобрести? Будет ли составлен перечень оборудования и мер? Можно ли купить электронные задачники, чтобы родителям не пришлось за них платить?

Национальное агентство образования составило список как платных, так и бесплатных цифровых ресурсов и инструментов для преподавания/обучения, подготовленных и используемых в Литве, который опубликован на образовательном портале emokykla https://www.emokykla.lt/nuotolinis/skaitmenines-mokymo-priemones . Оформляя заказ, необходимо обратить внимание и проверить, действительно ли выбранная мера соответствует установленным министром критериям. При покупке инструментов цифрового обучения школа должна руководствоваться критериями для инструментов цифрового обучения, утвержденными министром образования, науки и спорта.

За счет выделенных на обучение средств школы могут приобрести широкий спектр цифрового контента, в том числе электронные упражнения, на которые в этом и следующем году будут выделены вышеупомянутые дотации в размере 14 миллионов евро.

Что конкретно можно приобрести?

Можно купить компьютеры и компьютерное оборудование, предоставить возможность учителям пройти курсы усовершенствования цифровых навыков. Можно заказать цифровой контент: цифровые инструменты для всех предметов для детей и учеников всех возрастов, включая учебники, системы онлайн-обучения, виртуальные учебные среды, обучающие программы, цифровые архивы музыки, искусства и кино, цифровые методические материалы для учителей, записи видеоуроков, цифровые образовательные игры, виртуальные библиотеки и др.

Где купить оборудование, цифровые ресурсы?

В соответствии с положениями Закона о государственных закупках Литовской Республики произвести закупки можно у поставщиков, выбранных школой или самоуправлением. Количество поставщиков может быть больше одного. Важно, чтобы цифровые ресурсы для преподавания/обучения, инструменты, оборудование для информационных и коммуникационных технологий, а также курсы обучения цифровой грамотности для учителей соответствовали требованиям, утвержденным министром образования, науки и спорта.

Каковы основные требования для покупки оборудования и инструментов?

• В содержании цифровых ресурсов не должно быть дискриминационной информации о расе, национальности, языке, культуре, религии, социально-экономическом статусе, поле, возрасте, особых потребностях, этническом происхождении и т. д.

• Контент должен быть написан на государственном языке, если он не предназначен для учащихся школ нацменьшинств или для изучения иностранных языков.

• Не должно быть рекламных материалов.

• Оборудование должно работать как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах, независимо от типа программного обеспечения, которое они содержат.

• К приобретенному оборудованию или цифровому контенту должно прилагаться руководство пользователя на литовском языке.

• Необходимо предоставить контактные данные поставщика услуг технической поддержки и действующую систему поддержки, которые гарантируют решение возникающих проблем в течение 1-3 рабочих дней.

• Услуги и товары должны быть предоставлены в течение минимум двух лет и максимум трех лет с даты заключения контракта.

Можно ли использовать всю сумму на закупки у одного поставщика? Например, на всю сумму купить лицензию на один инструмент цифрового обучения? Обязательно ли покупать двухгодичные лицензии? Можно ли дважды приобрести лицензии сроком на год?

Можно, если так решит учредитель или школа.

Каковы требования для приобретения услуг по повышению квалификации учителей?

• Программы должны соответствовать требованиям, утвержденным министром образования и науки в 2007 г., — Описание требований к программам цифровой грамотности для учителей и специалистов по оказанию помощи ученикам.

• Программы должны охватывать одну или несколько областей компетенции в области цифровой грамотности, причем каждая область должна выделить как минимум 16 часов на каждую компетенцию.

• Программа должна быть зарегистрирована в Реестре программ неформального образования.

Нужно ли использовать средства, выделенные в этом году, до конца этого календарного года или их можно перенести на следующий год?

Средства этого года должны быть использованы в этом календарном году. Оставшаяся, большая часть гранта на инструменты цифрового обучения будет передана самоуправлениям в следующем году.