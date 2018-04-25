В Чехии предлагают вакцинные туры в Россию

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Как сообщает телеграм-канал ВестиFM+, одна из туркомпаний Чехии предлагает так называемые вакцинные туры в Россию: они предполагают поездку для вакцинации от коронавируса.

В программу тура входит перелёт в Москву, первая прививка, пребывание в России три недели, вторая вакцинация, возвращение в Чехию. Есть и второй вариант тура: с возвращением в Чехию после первой прививки и снова полёт в Москву для второй вакцинации.

Предоплата за тур составляет 3 000 крон (около 10 000 рублей). Полная цена программы — до 30 000 крон (стоимость двух прививок вакциной «Спутник V» — около 50 евро). Подробнее с программой тура можно ознакомиться на сайте туркомпани.



При этом информагентство RT напоминает, что вакцинация от коронавируса на коммерческих условиях, в частности иностранных туристов, в России пока невозможна. Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в первую очередь прививки сделают россиянам.