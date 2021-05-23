«Школы тысячелетия»

«В школах будут современная инфраструктура, лаборатории, возможности для неформального образования, для занятий спортом. Важно создать климат, благоприятный для специальных потребностей, детей с различными недугами, чего сегодня нет. Это одна из основных целей. Другая важная часть – компетенции: должен меняться образовательный процесс, должно появиться больше свободы в школьном управлении, мы хотим усилить школьное сообщество, школьное самоуправление», – сказала BNS министр образования Юргита Шюгждинене.

Особое внимание планируется уделить вовлечению в образование, реализации проектов по созданию школьной инфраструктуры – созданию или обновлению лабораторий, библиотек, учебных кабинетов, пространств для отдыха и индивидуального обучения. Также будут выделяться средства для повышения компетенции руководителей и педагогов, качественного предоставления учебного процесса.

Созданной инфраструктурой смогут пользоваться и прочие учреждения образования.

Министр отметила, что «это не строительная программа», а программа идей, поэтому не планируется строительство новых зданий. При этом рассматривается возможность возведения в Вильнюсе новой школы.

На заявку смогут претендовать самоуправления, в которых не менее 1000 школьников, обучающихся по программам дошкольного, начального, среднего образования, а также муниципалитеты, где меньше школьников, если они кооперируются с близлежащими. В «Школе тысячелетия» должно быть не менее 200 учеников, и она не должна проводить их отбор.

Поставленные цели – повышение уровня достижений в обучении школьников, увеличение количества учеников, приходящегося на одного учителя, при этом не менее 70% учителей должны работать на полную ставку, чтобы не было объединенных 5-8 классов.