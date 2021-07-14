Штамм коронавируса «дельта» обнаружили в 111 странах и территориях

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Число стран и территорий, в которых циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса «дельта», выросло с 6 по 13 июля на семь, до 111. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«Вирус SARS-CoV-2 продолжает циркулировать и эволюционировать», — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что четыре штамма, которые отнесены к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность» — «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» — демонстрируют «повышенную заразность».

«Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, — констатировали в ВОЗ. — Повышенная заразность означает, что «дельта», скорее всего, станет в ближайшие месяцы доминирующим вариантом в мире».

Кроме того, ввиду прогнозируемого дальнейшего распространения этого штамма, ожидается рост заболеваемости и «усиление давления на системы здравоохранения, особенно в контексте низкого охвата вакцинацией». Неделю назад — по состоянию на 6 июля — дельта-штамм, который известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, циркулировал в 104 государствах и территориях, а еще неделей раньше — в 96.

ВОЗ опубликовала в эпидемиологическом бюллетене данные о распространении штаммов коронавируса в 196 странах и территориях. Из этих сведений явствует, что «дельта» циркулирует на большей части территории планеты. В частности, он выявлен, помимо Индии, в России, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Турции, Франции, Индонезии, Таиланде, Японии, Израиле, Бразилии, США и ЮАР. Имеются также сведения о его присутствии в Китае, хотя, согласно эпидемиологическому бюллетеню, эта информация «получена ВОЗ из неофициальных источников и будет дальше анализироваться». В то же время, у организации нет на настоящий момент данных о присутствии дельта-варианта в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе, а также в целом ряде других государств и территорий: всего их 85.

Обеспокоенность ВОЗ вызывают, помимо штамма «дельта», три других варианта коронавируса, относящиеся к категории VOC. Вариант «альфа», обнаруженный впервые в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствовал, по состоянию на 13 июля, в 178 странах (на пять больше, чем неделей раньше). Вариант «бета», который был выявлен в августе прошлого года ЮАР, присутствует в 123 государствах (на одно больше, чем на предыдущей неделе), а «гамма», который был обнаружен в сентябре в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 74 до 75 стран.

Как подчеркнули в организации, «риск для здравоохранения, связанный с заболеванием COVID-19, остается очень высоким». Снижавшаяся ранее на протяжении последних двух месяцев заболеваемость увеличилась за минувшую неделю на 10%: за семь дней в мире было выявлено около 3 млн новых случаев инфицирования. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 3%, и всего их зарегистрировано за неделю более 55 тыс.

По данным ВОЗ на 13 июля, в мире было выявлено с начала пандемии 187 085 093 случаев заражения коронавирусом и зафиксирован и 4 042 921 случай с летальным исходом.