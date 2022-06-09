Швеция и Финляндия углубляют сотрудничество в сфере обороны

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Как передаёт АЗЕРТАДЖ, в рамках министерской встречи стран северной Европы в Рейкьявике, 8 июня шведский министр обороны Петер Хультквист и его финский коллега Антти Кайкконен подписали двусторонний меморандум о взаимопонимании о поддержке, которое включает в себя укрепление способности двух стран действовать сообща в условиях мира, кризиса и войны.

Новый договор дает двум странам больше возможностей для ведения военных действий а также сотрудничества в мирное, кризисное и военное время.