Швеция и Финляндия углубляют сотрудничество в сфере обороны

Как передаёт АЗЕРТАДЖ, в рамках министерской встречи стран северной Европы в Рейкьявике, 8 июня шведский министр обороны Петер Хультквист и его финский коллега Антти Кайкконен подписали двусторонний меморандум о взаимопонимании о поддержке, которое включает в себя укрепление способности двух стран действовать сообща в условиях мира, кризиса и войны.
Новый договор дает двум странам больше возможностей для ведения военных действий а также сотрудничества в мирное, кризисное и военное время.
Что касается оборонного сотрудничества между Швецией и Финляндией, то целью является создание лучших условий для действий на территории друг друга, в том числе в рамках совместных операций. Поэтому возможность предоставлять и получать военную поддержку имеет решающее значение. Соглашение улучшит нашу способность действовать здесь и сейчас, а также после того, как мы станем членами НАТО, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Новый договор предусматривает взятие на себя ответственности за совместную безопасность двух стран.