Нильсен: пытаться блокировать работу парламента сейчас безответственно

«Внутренняя деструкция — это именно то, чего сейчас больше всего хотят враждебные по отношению к Литве страны. Поэтому я призываю оппозицию выражать свое недовольство при помощи демократических инструментов и процедур. Договоренности всегда возможны, если к ним стремятся», — отметила она.

Правящие фракции в среду организовали внеочередное заседание, чтобы завершить голосование об интерпелляции, в четверг оппозиция сделала ответный шаг — собравшиеся утром главы оппозиционных фракций решили заседать отдельно.

Председатель сейма отвергла упреки в ограничении прав оппозиции, а также в созыве внепланового заседания.

Также она отметила, что изменения в графике председательствования «связаны с тем, что после вчерашнего бойкота внепланового заседания, возник вопрос, что мы будем делать, если оппозиция будет продолжать бойкотировать заседания».

Она также добавила, что старый график уже вернули, и выразила надежду, что удастся договориться о возвращении оппозиции в зал заседаний.

Несмотря на то, что у правящих формально есть большинство, обычно все представители большинства не собираются, поэтому участие оппозиции необходимо в процедуре принятия законов, когда нужно участие не менее 71 парламентария.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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