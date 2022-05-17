Швеция подписала заявку на членство в НАТО

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Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщила шведская общественная телекомпания SVT во вторник, 17 мая.

«Это кажется большим, серьезным и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции», – сказала Линде, подписав исторический документ.

По словам министра, заявка Швеции будет подаваться в НАТО одновременно с заявкой Финляндии.

При этом Линде ожидает, что рассмотрение и ратификация документа может занять до одного года.

Как известно, власти Швеции и Финляндии решили отказаться от многолетнего нейтрального статуса после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ России с Альянсом еще более чем на 1,2 тыс. километров.