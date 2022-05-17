Швеция подписала заявку на членство в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщила шведская общественная телекомпания SVT во вторник, 17 мая.
«Это кажется большим, серьезным и как будто мы приземлились в том, что, по нашему мнению, лучше всего подходит для Швеции», – сказала Линде, подписав исторический документ.
По словам министра, заявка Швеции будет подаваться в НАТО одновременно с заявкой Финляндии.
При этом Линде ожидает, что рассмотрение и ратификация документа может занять до одного года.
Как известно, власти Швеции и Финляндии решили отказаться от многолетнего нейтрального статуса после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.
Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ России с Альянсом еще более чем на 1,2 тыс. километров.korrespondent.net