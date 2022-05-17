В ОДКБ решили взаимодействовать с НАТО

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Представители стран ОДКБ (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) решили налаживать отношения с НАТО и осудили попытки «героизации нацизма». Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ОДКБ, который состоялся в понедельник, 16 мая в Москве.

«Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора», — говорится в тексте документа.

Участники саммита также «решительно осудили любые попытки фальсификации исторических событий», связанных с вкладом в противодействие нацистской агрессии.

«Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии», — заявили лидеры стран ОДКБ.

Ранее сообщалось, что страны ОДКБ осенью проведут серию военных учений, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая международная организация, в состав которой входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Устав ОДКБ позволяет использовать военных и миротворцев стран-членов только на территории стран-участниц договора по их запросу. Украина не является членом ОДКБ.