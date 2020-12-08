Швеция вводит жесткий карантин

В Швеции решили ввести локдаун после безрезультатных карантинных рекомендаций населению. Об этом сообщает WSJ.

Правительство приняло такое решение из-за значительного увеличения числа заболевших COVID-19, а также роста колиества госпитализаций и смертей.

Теперь в стране запрещены массовые собрания — собираться в группы более восьми человек не разрешено. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений. Также правительство ограничило продажу алкоголя – его запрещено продавать после 22:00.