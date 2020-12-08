В сейме состоится голосование по изменениям в индексировании пенсий

Во вторник в литовском сейме состоится голосование по изменениям в индексировании пенсий — если эти изменения не будут приняты, то в 2021 году не будет повышения пенсий.
Председатель парламентского Комитета по социальным вопросам и труду, консерватор Миндаугас Линге говорит, что поправка позволит индексировать пенсии в период отсутствия роста в экономике, так как сейчас индексирование связано именно с ростом внутреннего валового продукта (ВВП).
«Похоже, что в следующем году экономика никакого роста уже не показывает, имеет место спад и индексация будет отключена», — сказал М. Линге BNS.
Если сейм примет изменения к Закону о пенсиях социального страхования, то при падении ВВП, средняя зарплата будет расти, и пенсии тоже будут повышаться .
В госбюджете на 2021 год намечено 249 млн евро только на автоматическое повышение пенсий на 7,17%.
Сейчас средняя пенсия составляет 377 евро, а с необходимым стажем — 399 евро.