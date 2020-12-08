В сейме состоится голосование по изменениям в индексировании пенсий

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Во вторник в литовском сейме состоится голосование по изменениям в индексировании пенсий — если эти изменения не будут приняты, то в 2021 году не будет повышения пенсий.

Председатель парламентского Комитета по социальным вопросам и труду, консерватор Миндаугас Линге говорит, что поправка позволит индексировать пенсии в период отсутствия роста в экономике, так как сейчас индексирование связано именно с ростом внутреннего валового продукта (ВВП).

«Похоже, что в следующем году экономика никакого роста уже не показывает, имеет место спад и индексация будет отключена», — сказал М. Линге BNS.