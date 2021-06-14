Швейцарцы «провалили» закон о защите климата

Однако в этом случае в стране должны были подорожать бензин и дизельное топливо. Также швейцарцам следовало бы платить больше за авиаперелеты — до 120 франков (примерно 110 евро).

На референдум выносились также две аграрные инициативы.

Согласно одной фермерам, которые используют для борьбы с вредителями синтетические средства, не должны были предоставлять субсидии.

А вторая инициатива предусматривала полный запрет синтетических пестицидов и преобразование страны в полного производителя биопродукции.

Эти инициативы не поддержало большинство проголосовавших.