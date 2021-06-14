Швейцарцы «провалили» закон о защите климата

В Швейцарии в воскресенье, 13 мая, состоялся референдум, на котором граждане не поддержали закон о защите климата и две экологические инициативы — непредоставление субсидий фермерам и полный запрет синтетических пестицидов. Об этом сообщает DW.
Против закона о защите климата проголосовали 51,6% швейцарцев, участвовавших в референдуме. Власти страны над законопроектом работали несколько лет. Согласно документу, до 2030 года предусматривалось сокращение ежегодного объема выбросов CO2 вполовину от уровня 1990 года.
Однако в этом случае в стране должны были подорожать бензин и дизельное топливо. Также швейцарцам следовало бы платить больше за авиаперелеты — до 120 франков (примерно 110 евро).
На референдум выносились также две аграрные инициативы.
Согласно одной фермерам, которые используют для борьбы с вредителями синтетические средства, не должны были предоставлять субсидии.
А вторая инициатива предусматривала полный запрет синтетических пестицидов и преобразование страны в полного производителя биопродукции.
Эти инициативы не поддержало большинство проголосовавших.korrespondent.net