Швейцария продолжит ослаблять карантинные меры

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В Швейцарии объявили о дальнейших ослаблениях карантинных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса в стране, о чем сообщается на сайте правительства.

Так, с 11 мая в стране разрешат открыть небольшие магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки.

Кроме того, возобновятся занятия в начальных и низших классах средней школы, разрешены спортивные занятия. Общественный транспорт также возобновит работу по типовому графику. При этом предприятия и учреждения заставят принимать соответствующие меры предосторожности.

«Строгое соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования остается важным», — говорится в заявлении.

Ослабят ограничения въезда в Швейцарию. Кроме того, планируется вновь ввести комплексное отслеживание контактов для всех новых инфекций с 11 мая.

В Швейцарии с начала эпидемии зафиксировано 29 087 случаев заражения коронавирусом, умерли 1703 инфицированных.

Первый этап ослабления ограничений в стране начался 27 апреля: возобновили работу парикмахерские, физиотерапевты, амбулатории, медицинские и стоматологические кабинеты, мастерские и садовые центры.