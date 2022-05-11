Шяуляйский окружной суд выдал распоряжение привести в исполнение приговор Палецкису

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

Шяуляйский окружной суд сообщил в среду, что вынес распоряжении о приведении в силу наказания для Альгирдаса Палецкиса, приговоренного к лишению свободы за шпионаж в пользу России.

В минувшую пятницу Апелляционный суд оставил в силе приговор, в котором предусматривалось шесть лет лишения свободы, вынесенный Палецкису Шяуляйским окружным судом в июле прошлого года. В тот же день Апелляционный суд направил документы в суд, вынесший ему приговор.

Палецкис сообщил BNS, что до него дошли сведения о распоряжении, он не будет прятаться от полиции, но и не пойдет к правоохранителям по собственной инициативе.

«Признаете этот бред? Извольте, у меня мало времени», — сказал BNS Палецкис.

Этот судебное распоряжение вместе с копией приговора было направлен в пенитенциарное учреждение – Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа.

Пресс-секретарь полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сообщила в среду BNS, что документы еще не поступили в полицию.

До сих пор Палецкис находится на свободе, но под усиленным надзором и внесенным ранее залогов 50 тысяч. евро.

18 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия и в ожидании суда с октября 2018 года по апрель 2020 года, засчитываются в назначенное судом наказание. Это означает, что Паляцкис должен будет отбыть в тюремном заключении примерно на пять лет.

По данным Генпрокуратуры, с февраля 2017 года по октябрь 2018 года Палецкис и вильнюсский бизнесмен Деймантас Бертаускас, действовавшие в организованной группе с российским разведчиком и другими неустановленными в ходе досудебного следствия гражданами России, один из которых признан виновным в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года. Последний за денежное и иное вознаграждение сбирал сведения, представляющие интерес для российской разведки. Осужденным по делу 13 января в Литве является Михаил Головатов.

По данным прокуратуры, перед обвиняемыми была поставлена ​​задача собрать информацию о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января у Вильнюсской телебашни, а также о других делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 годах.

Суд первой инстанции оправдал Бертаускаса, и его дело было прекращено. Суд признал его добровольные показания важными для разоблачения незаконной деятельности российских спецслужб в Литве.

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