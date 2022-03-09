Си Цзиньпин пообещал гуманитарную помощь Украине

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Китай намерен предоставить Украине гуманитарную помощь. Вопрос войны России против Украины лидер КНР Си Цзиньпин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Sueddeutsche Zeitung во вторник, 8 марта.

Общение состоялось в формате видеоконференции.

«Нынешняя ситуация в Украине вызывает беспокойство. Китай глубоко сожалеет о том, что на европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны», — цитирует Си Цзиньпина The Guardian.