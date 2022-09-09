Си Цзиньпин впервые за три года покинет Китай

Президент Китая Си Цзиньпин совершит свой первый с начала пандемии коронавируса международный визит. 14 сентября он посетит Казахстан. Об этом сообщил спикер МИД Казахстана Айбек Смадиаров, передает KTK.
Он отметил, что Си Цзиньпин прибудет в Казахстан по приглашению президента Касим-Жомарта Токаева. Они проведут двусторонние переговоры и подпишут документы о сотрудничестве в разных сферах.
Сообщается, что визит «направлен на дальнейшее углубление всестороннего стратегического партнерства и развитие политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами».
Визит лидера КНР был анонсировал в июне после того, как Казахстан посетил глава МИД Китая Ван И.korrespondent.net