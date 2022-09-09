Си Цзиньпин впервые за три года покинет Китай

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Президент Китая Си Цзиньпин совершит свой первый с начала пандемии коронавируса международный визит. 14 сентября он посетит Казахстан. Об этом сообщил спикер МИД Казахстана Айбек Смадиаров, передает KTK.

Он отметил, что Си Цзиньпин прибудет в Казахстан по приглашению президента Касим-Жомарта Токаева. Они проведут двусторонние переговоры и подпишут документы о сотрудничестве в разных сферах.