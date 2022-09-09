Заявка Каунаса в список наследия ЮНЕСКО будет выдвигаться только после ухода РФ

«Даже если бы эта сессия, заседание Комитета всемирного наследия и состоялись, предпосылок для этого немного. Но если это произойдет, литовская делегация там ни в коем случае не участвует, если председательствует Россия», — сказал министр журналистам.

Кайрис подчеркнул, что Литва не будет придавать значения решениям комитета под председательством России: «Сомневаюсь, что мы были бы очень рады тому, если после подачи проникнутой духом модернизма и оптимизма Каунаса заявки Россия объявляет, что она признана частью наследия ЮНЕСКО».

«Неизбежно наступит время, когда придется реформировать и сам Комитет всемирного наследия, и, вероятно, тогда России уже не будет, и процесс вернется в нужное русло», — надеется он.

После российского вторжения в Украину заседание Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое должно было состояться в июне, было перенесено на неопределенный срок. Встреча важна для Каунаса, так как она должна рассмотреть заявку на включение модернистской архитектуры второго по величине города Литвы в Список всемирного наследия.

Вице-министр культуры Римантас Микайтис заявил, что председательство России «не обязательно закончится в этом году», потому что Литва и другие страны-единомышленники не имеют достаточной поддержки со стороны других государств для исключения России из комитета.

«Ситуация заморожена: если Россия не откажется от поста председателя и не будет критической массы членов комитета, которые решатся на перемены (надо понимать, что европейцев значительное меньшинство), т.е. война, которая идет в Украине, не так важна для стран, находящихся дальше от Европы. Ситуация может сдвинуться на следующий год, каким будет окончательное решение — трудно предсказать (…) Но не похоже, что это может произойти», — заявил Микайтис, отвечая на вопрос, реально ли было бы исключить Россию из этого формата ЮНЕСКО.

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