Сильнейшие за историю метеонаблюдений ливни обрушились на Швейцарию

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На Швейцарию обрушились сильнейшие за всю историю метеонаблюдений в стране ливни, сообщает радиостанция KFGO.

Значительный ущерб непогода нанесла финансовому центру страны — городу Цюриху. Здесь сильные ливни сопровождались ураганным ветром. В результате в городе повалило множество деревьев, некоторые улицы были затоплены. В городе произошел транспортный коллапс — было остановлено автобусное и трамвайное движение.

Городские власти пока не сообщали о возможных пострадавших. Сейчас в городе оценивают ущерб от стихии.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди в регионе продолжатся. Существует опасность наводнений. Население просят держаться подальше от рек, поскольку уровень воды поднялся. Также распространено предупреждение об оползнях.