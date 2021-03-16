Сильное партнерство ЕС с третьими странами поможет в сдерживании миграции – вице-министр

„Такое партнерство должно быть последовательно основано на принципах демократии, правового государства и уважения к правам человека. Кроме поощрения экономическими возможностями, поддержки местных сообществ, партнерство также должно стимулировать борьбу с коррупцией и усиливать административные возможности в странах-партнерах», — подчеркнул вице-министр А. Пранцкявичюс на совместном видеосовещании министров иностранных дел и внутренних дел стран ЕС.

На этом совещании обсуждались внешние аспекты Нового пакта по миграции и предоставлению убежища, сотрудничество ЕС с третьими странами, в первую очередь с теми, которые являются странами миграции и транзита, в двусторонних отношениях с которыми миграция является одной из важнейших сфер.