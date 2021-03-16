Сильное партнерство ЕС с третьими странами поможет в сдерживании миграции – вице-министр

Сотрудничество Евросоюза (ЕС) с третьими странами является краеугольным элементом для сдерживания миграции, поэтому ЕС необходимо сильное и эффективное партнерство с третьими странами, заявил заместитель министра иностранных дел Литвы.
По мнению Арнольдаса Пранцкявичюса, миграция прежде всего должна сдерживаться у ее истоков путем реакции на причины миграции в странах происхождения.
„Такое партнерство должно быть последовательно основано на принципах демократии, правового государства и уважения к правам человека. Кроме поощрения экономическими возможностями, поддержки местных сообществ, партнерство также должно стимулировать борьбу с коррупцией и усиливать административные возможности в странах-партнерах», — подчеркнул вице-министр А. Пранцкявичюс на совместном видеосовещании министров иностранных дел и внутренних дел стран ЕС.
На этом совещании обсуждались внешние аспекты Нового пакта по миграции и предоставлению убежища, сотрудничество ЕС с третьими странами, в первую очередь с теми, которые являются странами миграции и транзита, в двусторонних отношениях с которыми миграция является одной из важнейших сфер.
Как сообщило Министерство иностранных дел, министры договорились, что необходимо усиливать диалог ЕС с третьими странами, включать миграционные аспекты в более широкие политические дискуссии и более эффективно использовать сбалансированную систему поощрений для укрепления сотрудничества.
23 сентября 2020 года Еврокомиссия представила Пакт по миграции и предоставлении убежища, цель которого – реформировать положения о миграции и предоставлении убежища в ЕС.