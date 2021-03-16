В ЕС назвали основные направления новой миграционной политики

В Евросоюзе назвали четыре направления своей обновленной политики в отношении регулирования миграции. Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной виртуальной встречи глав МИД и МВД ЕС, сообщает Укринформ во вторник, 16 марта.

«Внутреннее и внешнее измерения проблемы миграции должны рассматриваться вместе… Миграция не может рассматриваться отдельно для каждой страны. Это явление, которое всегда связывает одну страну с другими», — сказал Боррель.