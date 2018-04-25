Транспорт

Символический подарок

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

На этой неделе в Вильнюсе впервые приземлился самолет, окрашенный в цвета литовского флага. Месяц назад его представила латвийская авиакомпания «airBaltic», сообщает Lrt.lt.

Этот самолет – своеобразное посвящение 30-й годовщине Балтийского пути вместе с еще двумя самолетами, окрашенными в цвета флагов Латвии и Эстонии.

По словам Мартина Гаусса, генерального директора «airBaltic», такой дизайн самолета был разработан, чтобы отметить реальный рост спроса на услуги «airBaltic» на литовском рынке.

«Литовский рынок очень важен для нас. Сегодня мы предлагаем более 80 прямых маршрутов из стран Балтии и полны решимости поддерживать рост спроса на них. Чтобы удовлетворить растущий поток пассажиров, мы решили, что современный самолет Airbus A220-300 в этом зимнем сезоне будет базироваться в Вильнюсе», — сказал М. Гаусс.

По данным компании, за первую половину 2019 года «airBaltic» перевез в Литву и из нее более 240 тысяч пассажиров, это на 20 проц. больше, чем за тот же период прошлого года.

По словам Марюса Гельжиниса, главы аэропортов Литвы, такой символический подарок — самолет в цветах литовского флага — великолепный способ отметить долголетнее партнерство «airBaltic» и аэропортов Литвы.

«Мы очень рады и ценим инициативу «airBaltic» по укреплению своего присутствия на литовском рынке. Это одна из трех авиакомпаний, перевозящих самое большое количество пассажиров в Литве. В первой половине 2019 года увеличилось число пассажиров, рейсов и грузов, перевозимых в аэропортах Литвы. Многие факторы влияют на это, и успешное сотрудничество с авиаперевозчиками также очень важно», — прокомментировал М. Гельжинис.

По словам представителя компании, которая красила самолет, на работу потребовалось около тысячи часов. Всего для покраски самолета понадобилось 250 литров грунта, краски и лака.

Информация «ЛК», BNS                

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