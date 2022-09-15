Синкявичюс: часть прибылей производителей электроэнергии Литва может получать по договорам

«Комиссия предлагает Литве и ряду других стран Европейского союза (…) возвращать себе избыток прибыли от стран-экспортеров электроэнергии путем заключения двусторонних договоров», — сказал BNS в среду член ЕК, отвечающий за вопросы окружающей среды, океанов и рыболовства.

Одной из стран, с которой Литва могла бы подписать такой договор, была бы Швеция, из которой Литва импортирует большую часть электроэнергии.

Об этом Синкявичюс заявил после того, как ЕК представила новые предложения о том, как срочно снизить рекордные цены на электроэнергию для потребителей. Одним из предложений является установление потолка цен в размере 180 евро за мегаватт-час для производителей, которые производят электроэнергию с использованием возобновляемых источников, отходов, атомной энергии или энергии воды.

«Превышение между этим потолком и реальной ценой на рынке может быть использовано странами-членами для компенсации счетов за электроэнергию для домашних хозяйств, предприятий, продвижения проектов по возобновляемым источникам энергии и другими способами», — сказал еврокомиссар.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее неоднократно заявлял, что предложение Еврокомиссии о перераспределении между потребителями сверхприбылей производителей, которые производят дешевую электроэнергию и продают ее, для Литвы, которая импортирует большую часть электроэнергии, совершенно неприемлемо. Во вторник министр сообщил, что с ЕК ведутся переговоры об исключениях и компенсациях после применения в отношении Литвы этой модели.

По словам Синкявичюса, еще одной мерой, предложенной ЕК, является снижение потребления электроэнергии не менее чем на 10% в месяц и не менее чем на 5% в часы пик, когда спрос и цена на нее самые высокие. Как сказал еврокомиссар, конкретные часы и меры должны определяться самими странами-членами.

«Страны-члены должны определить часы пиковой нагрузки — это должно быть не менее 10% от всех месячных часов, а затем уже принимать меры по снижению спроса на электроэнергию в эти часы не менее чем на 5%», — пояснил Синкявичюс.

Третьей временной мерой, предложенной Еврокомиссией, которую озвучил Синкявичюс, является перераспределение части сверхприбылей газовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний, называемое солидарным взносом. По словам еврокомиссара, компании этих секторов, чья налогооблагаемая прибыль в этом году будет на 20% выше, чем в среднем за 2019-2021 годы, должны будут платить 33% этой сверхприбыли в бюджет своей страны.

«Это затронет лишь около тысячи компаний во всем Евросоюзе и позволит собрать около 25 млрд евро для помощи тем, кто больше всего пострадал от скачка цен», — сказал еврокомиссар.

По его словам, подсчитано, что во время этого энергетического кризиса прибыль предприятий сектора ископаемого топлива увеличилась в 5-10 раз.

Еврокомиссар говорит, что министры энергетики Сообщества примут окончательное решение по предложениям ЕК на внеочередном заседании 30 сентября.

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