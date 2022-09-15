Побывавший в Одессе Ландсбергис призвал добиваться ухода русских с Запорожской АЭС

«В настоящее время московский режим использует Запорожскую АЭС для шантажа и подталкивает всю Европу к ядерной угрозе. Единственный способ предотвратить это — создать на Запорожской АЭС безопасную зону под международным контролем и выдворить оттуда российских солдат — оккупантов. Думаю, выйти из этого тупика помогла бы международная коалиция», — передаются слова Ландсбергиса в сообщении МИД.

Министры посетили Одесский порт, где встретились с руководством государственного предприятия «Одесский морской торговый порт». Ландсбергис сказал, что Литва поддерживает усилия по восстановлению жизненно важных украинских экспортных маршрутов как для Украины, так и для регионов за пределами Европы. По его словам, блокируя украинские порты, Россия использует возникший дефицит продовольствия как рычаг для достижения своих целей.

Фото urm.lt

«Сегодня мы убедились, что соглашение об экспорте украинского зерна работает, несмотря на попытки России манипулировать фактами», — сказал министр.

Фото urm.lt

Ландсбергис также встретился с главой военной администрации Одесской области Максимом Марченко, который проинформировал министров о ситуации с безопасностью в Одесской области.

Фото urm.lt

«Мы хорошо понимаем, что Украина борется за нашу свободу и безопасность. Литва продолжит оказывать всемерную поддержку и сплачивать поддержку Украины со стороны международного сообщества», — сказал Ландсбергис.

Ландсбергис также посетил Молдову в среду, где заверил Кишинев в гуманитарной и экспертной поддержке на пути интеграции в Европейский Союз (ЕС). Министр посетил Молдову и Украину вместе с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено