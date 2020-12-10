Ситуация с коронавирусом становится критической в Швейцарии

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Швейцария заявила, что ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшается, стабилизировавшись на высоком уровне, несмотря на ограничения по борьбе с пандемией.

Правительство заявило, что с субботы оно хочет ввести новые общенациональные меры, в том числе закрытие магазинов и ресторанов в 19:00 с возможностью полного закрытия, если ситуация скоро не улучшится, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Эпидемиологическая ситуация в Швейцарии заметно ухудшается», — говорится в заявлении правительства. — «Число инфекций велико и снова растет, а заполненность коек интенсивной терапии остается очень высокой. В среднем 100 инфицированных людей заражают более 100 других людей. Это снова увеличивает количество случаев».