Ситуация с коронавирусом становится критической в Швейцарии

Швейцария заявила, что ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшается, стабилизировавшись на высоком уровне, несмотря на ограничения по борьбе с пандемией.
Правительство заявило, что с субботы оно хочет ввести новые общенациональные меры, в том числе закрытие магазинов и ресторанов в 19:00 с возможностью полного закрытия, если ситуация скоро не улучшится, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.
«Эпидемиологическая ситуация в Швейцарии заметно ухудшается», — говорится в заявлении правительства. — «Число инфекций велико и снова растет, а заполненность коек интенсивной терапии остается очень высокой. В среднем 100 инфицированных людей заражают более 100 других людей. Это снова увеличивает количество случаев».
Правительство соберется в пятницу, чтобы установить стандартные меры контроля COVID-19 по всей стране, которые будут применяться с субботы до 20 января, если кантоны страны согласятся.
Предлагается, чтобы рестораны, магазины, рынки и развлекательные заведения закрывались в 19:00 и оставались закрытыми по воскресеньям. Кроме того, чтобы пять человек из двух семей могли собираться на частные мероприятия, за исключением празднований с участием до 10 человек с 24 по 26 декабря и 31 декабря для празднования Рождества и Нового года.
Публичные мероприятия будут запрещены, за исключением религиозных торжеств и законодательных собраний.
Напомним, масочный режим действует в стране с середины октября. Маски обязательны на ж/д вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и т.д.
С начала пандемии в Швейцарии выявлено 350 000 инфицированных, погибли более 5 400 пациентов.