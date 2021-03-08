Ситуация с коронавирусом в Европе

Бельгия планирует ослабить некоторые ограничения, введенные на фоне коронавируса. Уже в этом месяце собираться на улице можно будет компаниями до десяти человек, в апреле разрешат проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом при участии не более 50 человек.
В то же время рестораны останутся закрытыми как минимум до мая, необязательным трансграничным поездкам тоже придется подождать, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.
Власти заявляют: число новых случаев заболевания в стране пусть и медленно, но растет. «Мы прекрасно понимаем, что людям нужна надежда. Пятимесячный период ограничений и усилий не мог не сказаться на их психическом состоянии. Это тяжелое испытание еще не закончилось», — отметил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
Из-за критической ситуации в больницах Чехия обратилась к европейским странам за помощью. В местном Минздраве признают, что многие медучреждения не справляются с наплывом пациентов.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова разместить некоторое количество инфицированных из Чехии в своих больницах: «Я веду переговоры не только с чиновниками из Праги, но и с представителями федеральных земель, где в больницах еще есть свободные места. Мы, конечно, выступаем за то, чтобы найти возможность и помочь Чешской Республике выйти из трудной ситуации — перевести пациентов, которые не могут получить медицинскую помощь в местных больницах, в немецкие центры».
Тем временем, Италия ужесточает ограничения в трех регионах. С понедельника Венето и Фриули — Венеция-Джулия вновь в «оранжевой» зоне, Кампания — в «красной». Общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 3 миллиона.
Во Франции против ограничений выступили оставшиеся без работы музыканты, циркачи, актеры и работники сферы туризма. Около 50 человек заняли здание знаменитого парижского театра «Одеон» с требованием не приносить в жертву пандемии культуру.