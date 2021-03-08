Ситуация с коронавирусом в Европе

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Бельгия планирует ослабить некоторые ограничения, введенные на фоне коронавируса. Уже в этом месяце собираться на улице можно будет компаниями до десяти человек, в апреле разрешат проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом при участии не более 50 человек.

В то же время рестораны останутся закрытыми как минимум до мая, необязательным трансграничным поездкам тоже придется подождать, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.