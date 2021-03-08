Советник В. Зеленского: Украина считает вакцину «Спутник V» частью гибридной войны

Фото sputnikvaccine.com

Украинские власти считают российскую вакцину «Спутник V» частью гибридной войны в своей стране. Об этом в интервью BNS заявил находившийся на минувшей неделе в Вильнюсе советник президента Владимира Зеленского по вопросам внешней политики Игорь Жовква.

«Это также является частью пропаганды, частью гибридной войны – распространять непроверенную вакцину и говорить, что Россия всегда хочет протянуть руку помощи, чтобы вылечить мир, в то время как истинная их цель противоположна», – сказал он в интервью BNS.