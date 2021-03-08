Советник В. Зеленского: Украина считает вакцину «Спутник V» частью гибридной войны

Украинские власти считают российскую вакцину «Спутник V» частью гибридной войны в своей стране. Об этом в интервью BNS заявил находившийся на минувшей неделе в Вильнюсе советник президента Владимира Зеленского по вопросам внешней политики Игорь Жовква.
«Это также является частью пропаганды, частью гибридной войны – распространять непроверенную вакцину и говорить, что Россия всегда хочет протянуть руку помощи, чтобы вылечить мир, в то время как истинная их цель противоположна», – сказал он в интервью BNS.
По словам И. Жовквы, также занимающего должность замглавы президентской канцелярии, власти оккупированных территорий Украины заявляют об успешном ведении вакцинацией «Спутником V» и эта информация в Украине быстро распространяется, поэтому Киев надеется на более значительную помощь со стороны Евросоюза.
«Ты не может это проверить, ты не можешь это подтвердить, но эта информация молниеносно распространяется по Украине. И люди сразу же начинаются указывать пальцем и говорить: «Смотрите, российская вакцина уже используется, а где западная вакцина?» Это очень важно, это наш президент объясняет своим коллегам – лидерам европейских и мировых держав», – сказал он.