Ситуация с коронавирусом в странах ЕС обостряется

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Париж уже с 5 октября может быть причислен к зонам повышенной опасности из-за ускорившихся темпов распространения коронавируса. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Веран.

В столице Франции и ее пригородах на 100 тыс. жителей приходится более 250 инфицированных. Доля больных, направляемых в реанимацию, составляет 30-35%. В целом во Франции за последние сутки коронавирус выявлен у 13 970 человек. Скончалиcь 63 пациента. «В Париже и ближайших к нему городах буквально за сутки были превышены контрольные показатели. Необходимо, чтобы данные в предстоящие дни были опровергнуты или подтверждены. В последнем случае у нас не будет иного выбора, как объявить Париж и пригороды зоной особой опасности», — подчеркнул министр здравоохранения Франции.

В Италии впервые с апреля число новых случаев заражения коронавирусом за сутки превысило 2 тыс. Вирус нашли у 2 548 человек. Премьер-министр страны Джузеппе Конте намерен предложить парламенту продлить режим чрезвычайной ситуации до конца января 2021 года, чтобы оперативно принимать меры по борьбе с пандемией.

Правительство автономного сообщества Мадрид обратится в суд из-за несогласия с решением властей Испании о введении новых ограничений в регионе в связи с распространением инфекции. Об этом объявила глава регионального правительства Исабель Диас Аюсо: «Мы, наше сообщество, — не мятежники. И местное правительство тоже не восстает. Мы подчинимся всем распоряжениям испанского кабинета, мы — не такие, как ваши союзники сепаратисты. Но мы пойдем в суд, чтобы защитить законные интересы жителей Мадрида. Мы хотим, чтобы принимаемые меры соответствовали закону, реальному положению дел и были адекватными и справедливыми».

Предложение правительства Испании предусматривает изоляцию городов, где уровень распространения инфекции превышает 500 случаев на 100 тыс. человек в последние 14 дней. Инициатива включает в себя ограничения на въезд и выезд из пострадавших муниципалитетов, а также ряд других мер для сдерживания пандемии. С этим не согласны консервативные власти региона Мадрид.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 34,2 млн, с момента вспышки скончались более 1 млн человек. В Европе насчитывается более 5,1 млн инфицированных, скончались свыше 223 тыс. больных.