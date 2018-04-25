ЕК выделила Литве на второй этап синхронизации 300 млн евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Еврокомиссия (ЕК) выделила на второй этап синхронизации энергосетей Балтийских стран с материковой Европой 720 млн евро, из которых Литве предназначено 300 млн евро, сообщили BNS информированные источники.

Проект получает максимально возможное финансирование — 75%. На эти средства будут проведены в жизнь важнейшие его составляющие — Harmony Link и строительство синхронных компенсаторов.

ЕК выделяет средства в рамках Европейского инструмента инфраструктурных сетей (angl. Connecting Europe Facility, CEF).