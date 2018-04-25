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Премьер Польши представил план для Беларуси после Лукашенко

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил на саммите Евросоюза в четверг, 1 октября, «Экономический план для демократической Беларуси». Этот документ поддержали остальные три страны Вышеградской четверки, то есть Венгрия, Словакия и Чехия.

«Время политических деклараций прошло, а началось время конкретных действий. Сейчас исторический момент, когда у белорусского общества появился шанс сделать цивилизационный прыжок к свободе и демократии. Только единая Европа может помочь им сделать этот прыжок», — говорится в резюме плана, имеющемся в распоряжении корреспондента DW.

Безвиз для граждан Беларуси

В частности, документ предлагает запустить диалог о безвизовом режиме для граждан Беларуси — «как только ситуация позволит». Второй пункт — это инвестиции в инфраструктуру при содействии Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка.

Также план предусматривает быстрое заключение соглашения «Приоритеты партнерства». Переговоры о нем ЕС и Беларусь вели уже несколько лет, но так и не смогли договориться до президентских выборов 9 августа, победителем которых был назван Александр Лукашенко. Брюссель результаты выборов не признал. «Экономика Беларуси нуждается в секторальных и регуляторных реформах. ЕС должен содействовать этим реформам с помощью целенаправленных инструментов», — говорится в документе. Еще один его пункт — поддержка среднего и малого бизнеса. Для этого, в частности, предложено рассмотреть создание в ЕС специального фонда.

Источник DW в дипломатических кругах уточнил, что поскольку план предназначен для «демократической Беларуси», то одно из необходимых условий для его реализации — это проведение свободных и честных президентских выборов в стране.

Подготовка к Беларуси «после Лукашенко»

С похожей инициативой выступил и президент Литвы Гитанас Науседа: он призвал начать подготовку к «периоду после Лукашенко». А именно, литовский политик считает нужным расширить доступ для белорусского бизнеса на единый рынок ЕС, увеличить финансирование для Беларуси, а также предоставить безвизовый режим для граждан страны.

«Но все это мы можем сделать лишь только если белорусское общество будет свободным и установит демократическую систему в стране», — подчеркнул Науседа.

Одной из главных тем саммита ЕС, проходящего 1-2 октября, является ситуация в Беларуси и санкции против ее властей в связи с фальсификацией результатов выборов и репрессиями против протестующих. Принятие ограничительных мер до последнего момента блокировал Кипр: в обмен на согласие на них он требовал введения санкций против Турции за разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

korrespondent.net

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