Ситуация в Италии может повлиять на экспорт литовских молочных продуктов

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В связи с распространением коронавируса в Италии литовские молокоперерабатывающие компании опасаются, что замедление итальянской экономики может повлечь негативные последствия и для продаж литовских молочных продуктов в этой стране.

Эгидиюс Симонис – глава ассоциации Pieno centras, объединяющей три крупнейшие молокоперерабатывающие компании страны: Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris, – говорит, что условия доставки грузов в северных регионах Италии в зоны карантина усложняются, а из-за сокращения потока туристов падает и спрос на продукты питания.

«Это основные вызывающие беспокойство признаки, из-за которых продажи литовских сырок могут сокращаться. И не только в Италии», – сказал для пресс-релиза глава ассоциации.

По его словам, в молочной промышленности Литвы сыры – стратегический экспортный товар, а в Италию вывозится более половины всего экспорта литовских сыров.