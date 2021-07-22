Ситуация в международном туризме начала улучшаться – ООН

Фото pixabay.com

Количество международных турпоездок в апреле 2021 года сократилось на 86% по сравнению с тем же месяцем допандемийного 2019 года, но в мае сокращение составило 82%. Это небольшое улучшение связано с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки, сообщила накануне Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

По ее данным, за пять месяцев 2021 года в мире было зафиксировано на 147 млн международных прибытий меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 460 млн меньше, чем в 2019 году. Падение по сравнению с периодом до пандемии коронавируса составляет 85%.

Наиболее заметным снижение числа поездок было в Азиатско-Тихоокеанском регионе – с января по май 2021 года оно сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Европа с 85% показала второй результат. На Ближнем Востоке число прибытий сократилось на 83%, в Африке – на 81%, в Америке – на 72%.

«Число стран с полностью закрытыми границами сократилось с 69 в феврале до 63 в июне. Из них 33 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего семь – в Европе. На европейском континенте действует меньше всего ограничений на поездки», – говорится в сообщении.

В UNWTO отметили, что страх перед новыми штаммами коронавируса приводит к тому, что правительства возвращают уже отмененные ограничительные меры.

«Кроме того, нестабильность и отсутствие четких правил въезда могут влиять на восстановление международного туризма в летний сезон. Тем не менее, программы вакцинации по всему миру параллельно с отменой части ограничений для туристов с прививками способствуют постепенному выходу отрасли из кризиса», – отмечает организация.

Ранее в UNWTO прогнозировали, что в 2021 году в туристической отрасли продлится стагнация. Сектор полностью восстановится не ранее 2023 года. А убытки отрасли составят от $1,7 до 2,4 трлн в зависимости от того, произойдет ли оживление международного туризма во втором полугодии.