Скорбная статистика

7 375 детей из-за COVID потеряли одного из родителей;

11 528 внуков из-за COVID потеряли бабушку или дедушку;

5 215 правнуков из-за COVID потеряли одного из своих прадедушек или прабабушек.

Некоторые жители пострадали от пандемии еще больше:

5 родителей из-за COVID потеряли двоих детей;

3 человека из-за COVID потеряли и ребенка, и внука;

35 детей из-за COVID потеряли обоих родителей;

112 внуков из-за COVID потеряли бабушку с дедушкой;

77 правнуков из-за COVID потеряли прабабушку и прадедушку.

«За каждым числом в ежедневной статистике стоит человек, его друзья, родственники. Призывайте всех, кого вы знаете, не откладывать и сделать прививку прямо сейчас», – говорится в сообщении.

По данным департамента, из 4416 умерших от COVID-19 только 20 были полностью вакцинированы.

В последнее время в Литве постоянно фиксируется рост числа заражений

96% физических лиц, которые с 1 июня 2021 г. госпитализированы и умерли от COVID-19, не прошли полную вакцинацию.

По данным Министерства здравоохранения Литвы, в настоящее время инфекция наиболее распространена среди людей в возрасте до 50 лет (на них приходится 80% новых регистраций, а осенью и зимой на эту группу приходилось около 50% всех случаев заражения).

Напомним, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний устанавливает цветовую зону страны на основании двухнедельного показателя новых случаев заболеваний на 100 тыс. человек и доли положительных тестов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ