Скорбная статистика

500 дней назад, в начале августа, в Литве от COVID-19 скончался первый житель. С тех пор болезнь унесла жизни 4416 человек, сообщает Департамент статистики.
«За 500 дней пандемии не менее 25 тысяч жители Литвы пережили самые тяжелые потери в своей жизни, которых можно было избежать», – сообщил Департамент статистики.
Собранные данные показали, как COVID-19 изменил жизнь людей за этот период:
7 375 детей из-за COVID потеряли одного из родителей;
11 528 внуков из-за COVID потеряли бабушку или дедушку;
5 215 правнуков из-за COVID потеряли одного из своих прадедушек или прабабушек.
Некоторые жители пострадали от пандемии еще больше:
5 родителей из-за COVID потеряли двоих детей;
3 человека из-за COVID потеряли и ребенка, и внука;
35 детей из-за COVID потеряли обоих родителей;
112 внуков из-за COVID потеряли бабушку с дедушкой;
77 правнуков из-за COVID потеряли прабабушку и прадедушку.
«За каждым числом в ежедневной статистике стоит человек, его друзья, родственники. Призывайте всех, кого вы знаете, не откладывать и сделать прививку прямо сейчас», – говорится в сообщении.
По данным департамента, из 4416 умерших от COVID-19 только 20 были полностью вакцинированы.
В последнее время в Литве постоянно фиксируется рост числа заражений
96% физических лиц, которые с 1 июня 2021 г. госпитализированы и умерли от COVID-19, не прошли полную вакцинацию.
По данным Министерства здравоохранения Литвы, в настоящее время инфекция наиболее распространена среди людей в возрасте до 50 лет (на них приходится 80% новых регистраций, а осенью и зимой на эту группу приходилось около 50% всех случаев заражения).
Напомним, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний устанавливает цветовую зону страны на основании двухнедельного показателя новых случаев заболеваний на 100 тыс. человек и доли положительных тестов.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ