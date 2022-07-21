Скуодис: главное – соглашение, как рассчитывать объемы калининградского транзита

Комиссия во вторник рекомендовала рассчитывать объем грузов, перевозимых транзитом железнодорожным транспортом в этом году, исходя из среднего показателя грузов, перевезенных только железнодорожным транспортом в 2019-2021 годах.

По словам Скуодиса, компания Lietuvos gelezinkeliai сама выведет средний показатель на основе имеющихся у нее данных.

«У нас есть четкие данные за три года, и если средний показатель будет превышен, то, естественно, груз не должен продолжать движение», — добавил он.

Комментируя, что будут делать с совершенно новыми грузами, которые до сих пор не перевозились, министр транспорта сказал, что, согласно трактовке, самые необходимые товары – это те, которые уже перевозились.

«И естественно, что должны разрешаться к перевозке те товары, которые провозились и раньше — если это что-то новое, нам, вероятно, придется вернуться в комиссию, может быть, посоветоваться с Еврокомиссией», — сказал министр транспорта.

По его словам, расчеты за услуги также не должны вызвать особых проблем.

«Для банков, как и для любого другого юридического лица, для той же самой Lietuvos gelezinkeliai очень важно не нарушать санкции. Поскольку Еврокомиссия уже представила свое разъяснение, вполне вероятно, что с выплатами можно найти решения, санкции в таком случае нарушаться не должны», — сказал министр.

Правительственная комиссия представила рекомендации Министерству транспорта и Таможенному департаменту после обсуждения директив Еврокомиссии от 13 июля относительно российского транзита в Калининград.

Литовские железные дороги сообщают, что в прошлом году перевезли транзитом в Калининград и обратно около 11,5 млн тонн грузов, из которых почти 2 млн тонн — из Калининграда в Россию. Больше всего перевезено продукции пищевой промышленности (1,3 млн тонн), остальные виды грузов перевезены в небольших объемах.

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