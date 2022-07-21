Скуодис: главное – соглашение, как рассчитывать объемы калининградского транзита

После того, как правительственная Комиссия по координации международных санкций представила учреждениям рекомендации о том, как контролировать транзит подсанкционных российских товаров через Литву в Калининград, министр транспорта Марюс Скуодис говорит, что самое главное, что была найдена общая договоренность о том, как рассчитывать объемы этого транзита.
«Для нас, Министерства транспорта, которое отвечает за реализацию санкций в транспортной сфере, самое главное, чтобы все ведомства в комиссии по санкциям договорились об определенных параметрах обеспечения транзита. Одним из самых важных моментов является то, как мы рассчитываем средний показатель, на какие данные ориентируемся, на какие критерии смотрим, и теперь Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) будут следить за соблюдением указаний комиссии», — сказал BNS в среду Скуодис.
Комиссия во вторник рекомендовала рассчитывать объем грузов, перевозимых транзитом железнодорожным транспортом в этом году, исходя из среднего показателя грузов, перевезенных только железнодорожным транспортом в 2019-2021 годах.
По словам Скуодиса, компания Lietuvos gelezinkeliai сама выведет средний показатель на основе имеющихся у нее данных.
«У нас есть четкие данные за три года, и если средний показатель будет превышен, то, естественно, груз не должен продолжать движение», — добавил он.
Комментируя, что будут делать с совершенно новыми грузами, которые до сих пор не перевозились, министр транспорта сказал, что, согласно трактовке, самые необходимые товары – это те, которые уже перевозились.
«И естественно, что должны разрешаться к перевозке те товары, которые провозились и раньше — если это что-то новое, нам, вероятно, придется вернуться в комиссию, может быть, посоветоваться с Еврокомиссией», — сказал министр транспорта.
По его словам, расчеты за услуги также не должны вызвать особых проблем.
«Для банков, как и для любого другого юридического лица, для той же самой Lietuvos gelezinkeliai очень важно не нарушать санкции. Поскольку Еврокомиссия уже представила свое разъяснение, вполне вероятно, что с выплатами можно найти решения, санкции в таком случае нарушаться не должны», — сказал министр.
Правительственная комиссия представила рекомендации Министерству транспорта и Таможенному департаменту после обсуждения директив Еврокомиссии от 13 июля относительно российского транзита в Калининград.
Литовские железные дороги сообщают, что в прошлом году перевезли транзитом в Калининград и обратно около 11,5 млн тонн грузов, из которых почти 2 млн тонн — из Калининграда в Россию. Больше всего перевезено продукции пищевой промышленности (1,3 млн тонн), остальные виды грузов перевезены в небольших объемах.
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