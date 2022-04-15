Скуодис: Литва готова вести украинское зерно через Клайпеду

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литва готова помочь Украине вывезти зерно из непроданного прошлогоднего урожая, заявил министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис. По его словам, зерно можно перевозить через Польшу до Клайпедского порта, компаниям уже представлены предложения, а пробный состав может двинуться в ближайшее время.

«Мы работаем с украинцами уже несколько недель, самое главное – согласование с железными дорогами, в несколько компаний уже поступили конкретные предложения по перевозкам от украинско-польской границы до Клайпедского порта», — сказал Скуодис журналистам.

Он отметил, что основная проблема заключается в разной ширине железнодорожной колеи российского и европейского типа.

«Достаточно сложно перейти с путей российского стандарта на европейские в Польше, и далее до Каунасского интермодального терминала и дальше, это вопросы, связанные с наличием вагонов и прочими вещами», — сказал Скуодис.

По его словам, уже запланирован пробный состав, который должен отправиться в ближайшие недели.

«Пробный проезд запланирован на апрель, мы со своей стороны готовы, просто нужны клиенты, и мы можем попробовать в конце апреля — начале мая, тогда и посмотрим. Конечно, самый прямой маршрут будет через Беларусь, но эта страна вовлечена в определенные военные действия, поэтому это было бы невозможно», — заявил Скуодис журналистам в среду.

Экспорт зерна из Украины нарушился с начатой Россией в конце февраля войной.

Глава представительства Еврокомиссии в Литве Марюс Ващега, ранее говорил, что в Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% — ячменя, 15% — кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.

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