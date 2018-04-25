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Сквярнялис: критики поста В. Синкявичюса не понимают повестку дня Брюсселя

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что критики предложенного Виргиниюсу Синкявичюсу портфеля в Еврокомиссии (ЕК) не понимают повестку дня Брюсселя и приоритеты будущего лидера ЕК.

Председатель приступающей к работе в ноябре ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила представителю Литвы курировать сферу охраны окружающей среды и океанов.

Критики говорят, что влияние предложенного в еврокомиссары министра экономики и инноваций В. Синкявичюса в комиссии будет слабым, потому что возможности Евросоюза (ЕС) в решении вопросов охраны окружающей среды ограничены.

«Я бы сказал этим комментаторам, что (они) не вполне сознательны и не вполне понимают актуальные вопросы европейской повестки дня, и, возможно, не очень знакомы с приоритетами нового председателя ЕК и с вызовами ближайших, видимо, не только пяти, а всех десяти или даже более лет», – сказал премьер в четверг радиостанции  Ziniu radijas.

«И все же изменения климата, охрана окружающей среды становятся одним из основных вопросов, что для нас совершенно очевидно», – добавил он.

С. Сквернялис сказал, что В. Синкявичюс может побудить страны Центральной и Восточной Европы больше заниматься вопросам изменений климата и охраны окружающей среды.

«Если мы справимся с этими вызовами, то это точно будет огромный и весомый вклад в наше общее будущее, будущее наших детей», – сказал премьер.

Эксперты также обращают внимание на то, что формирование повестки по вопросам климата в новой ЕК доверено влиятельному голландскому политику Франсу Тиммермансу. Он станет вице-председателем комиссии и именно его слово будет определять, какой объем ответственности достанется В. Синкявичюсу.

Премьер сказал, что так структурируется работа всей ЕК.

«Такова структура. Восемь вице-председателей и все они еще курируют отдельные сферы», – сказал С. Сквернялис.

В. Синкявичюсу будет поручено курировать вопросы рыбного хозяйства. Они актуальны в связи с выходом Англии из ЕС.

Состав новой ЕК еще должен утвердить Европарламент.

Сейчас должность еврокомиссара занимает социал-демократ Витянис Андрюкайтис, он отвечает за здравоохранение и безопасность продуктов питания. Ранее еврокомиссарами были Даля Грибаускайте и Альгирдас Шемета.

Самый высокий пост представителям стран региона в новой ЕК снова доверен бывшему премьеру Латвии Валдису Домбровскису. Он будет вице-председателем, ответственным за экономику.

BNS

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