Джонсон заявил, что выступает за отмену «бэкстопа» в любом виде

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выступает за отмену механизма «бэкстоп» в соглашении с ЕС по Brexit в любом виде — и применительно исключительно к Северной Ирландии, и ко всей Великобритании. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы британцев в прямом эфире в Facebook, сообщает ТАСС.

Механизм «бэкстопа» — прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии и вместе с ней остальной Великобритании в составе таможенного союза ЕС.

Однако, по последней информации британских СМИ, Евросоюз надеется, что Лондон согласится на вариант так называемого узкого «бэкстопа» и таким образом переговоры о Brexit смогут, наконец, сдвинуться с мертвой точки. Такой механизм распространялся бы исключительно на Северную Ирландию, которая осталась бы на время частью таможенного союза и единого рынка ЕС. Вся же остальная Великобритания, согласно этим планам, смогла бы вести независимую от Евросоюза торговую политику, получив возможность свободно заключать договоры с другими странами по всему миру.

«Бэкстоп» будет исключен из соглашения [с ЕС], я очень надеюсь на это, я настаиваю на этом, потому что это единственная возможность достичь сделки. Британский парламент не примет соглашение в нынешнем виде», — сказал Джонсон.

«Чрезвычайно важно понимать, что мы не допустим «бэкстопа», распространяющегося исключительно на Северную Ирландию, это не подходит для Великобритании. Мы должны выйти полностью и безраздельно [из ЕС] и решить проблемы Северной Ирландии, и я абсолютно уверен в том, что мы можем сделать это», — сказал Джонсон.

«Мы покинем ЕС 31 октября, мы не должны продлевать переговоры», — добавил премьер-министр. «Мы хотим достичь сделки, но я уверен, что Великобритания отлично справится и без сделки», — заверил Джонсон.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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