Новую фракцию в сейме Литвы возглавит В. Камблявичюс

Фото BFL/Каролис Каволелис

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На пленарном заседании сейма Литвы в четверг объявлено, что в парламенте образовалась новая фракция «Для блага Литвы», а ее главой избран представитель партии «Порядок и справедливость» (ПС) Витаутас Камблявичюс.

Во фракции семь парламентариев: оставившие фракцию ПС В. Камблявичюс, Она Валюкявичюте, Альгимантас Думбрава, Юозас Имбрасас, Кястутис Барткявичюс, Альгирдас Буткявичюс, который должен сообщить о выходе из фракции социал-трудовиков, а также Римас Андрикис, оставивший фракцию ПС еще раньше и работавший в Смешанной группе членов сейма.

В соответствии с Уставом сейма, парламентскую фракцию могут создать не менее семи политиков. Она начинается действовать после объявления об этом на пленарном заседании сейма.

В среду премьер Саулюс Сквернялис пригласил новое парламентское образование присоединиться к правящему большинству.

В правящую коалицию, в соответствии с подписанным в июле договором, входят Литовский союз «крестьян» и «зеленых», Литовская социал-демократическая трудовая партия, ПС и Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей.

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