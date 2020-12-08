Следующий год будет катастрофическим — ООН

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В 2021 году человечество может ожидать катастрофа – пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад. Возможно, будет самый тяжелый за последние 75 лет гуманитарный кризис, сообщил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19, пишет РИА Новости.

«2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе», — заявил Бизли.

Он отметил, что на сегодня на грани голодной смерти находятся 135 миллионов человек — из-за вооруженных конфликтов. А из-за пандемии коронавируса количество голодающих на планете выросло до 270 миллионов.