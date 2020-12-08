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Следующий год будет катастрофическим — ООН

Фото pixabay.com

В 2021 году человечество может ожидать катастрофа – пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад. Возможно, будет самый тяжелый за последние 75 лет гуманитарный кризис, сообщил директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном борьбе с COVID-19, пишет РИА Новости.

«2021 год будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на данном этапе», — заявил Бизли.

Он отметил, что на сегодня на грани голодной смерти находятся 135 миллионов человек — из-за вооруженных конфликтов. А из-за пандемии коронавируса количество голодающих на планете выросло до 270 миллионов.

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Директор ВПП ООН также добавил, что если удастся собрать средства, то гуманитарного кризиса может и не быть.

«В следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции», — отметил Бизли, добавив, что тогда человечество сможет «пережить 2021 год».

Ранее, ООН призвала к глобальной солидарности из-за COVID-19 и СПИДа. В борьбе со СПИДом есть значительные успехи, но «чрезвычайная ситуация еще не завершена», говорят в организации.

korrespondent.net

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