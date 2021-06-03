Служба общественной безопасности помогает пограничникам Литвы на границе с Беларусью

По информации СОГГЛ, усиленные силы привлечены в связи с участившимися в последнее время случаями проникновения с белорусской стороны нелегальных мигрантов.

Сотрудники СОБ не только патрулируют вместе с пограничниками, но и помогают выполнять прочие задачи, например, дежурят у въезда на так называемую Девенишскую петлю в Шальчининкском районе. Девенишская петля почти со всех сторон окружена белорусской территорией, на нее можно попасть по единственной дороге. Здесь пограничники проверяют всех лиц и весь транспорт, часто выявляют нарушителей.

Фото pasienis.lt

Кроме того, на этот участок границы сейчас командированы и пограничники, кинологи со служебными собаками, которые обычно работают на границе с Калининградской областью. Для усиления контроля над границей с Беларусью СОГГЛ принимает и другие организационные меры.

По данным СОГГЛ, за пять месяцев этого года в Литву из Беларуси пытались попасть 189 нелегальных мигрантов, в основном это были граждане Ирака. За весь 2020-ый год здесь был задержан 81 нелегальный мигрант.

В среду министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в деятельности по доставке нелегальных мигрантов из Беларуси могут участвовать и белорусские должностные лица.

Министр отметила, что выросший поток мигрантов является сознательной политикой режима против Литовского государства.

По ее словам, белорусские должностные лица утверждают, что не видят нелегальных мигрантов, пытаются скрывать следы, и «это признак того, что это сознательная политика и сознательные действия против Литовского государства».

К концу 2022 года Литва также планирует установить на всей протяженности границы с Беларусью системы наблюдения, поскольку в данный момент они действуют лишь на 38% общей границы. Для этого потребуются 38 млн евро.