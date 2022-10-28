СМИ: Байден не встретится с Путиным на саммите G20

Фото: G20.org

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки (G20) в Индонезии, который пройдет в ноябре на курортном острове Бали. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает телеканал CNN в четверг, 27 октября.

По его словам, у Байдена нет желания проводить время один на один с Путиным.

«Президент сказал, что не намерен садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным, и именно такова позиция на сегодня», – отметил Кирби.

По его словам, американский президент сосредоточится на контактах с союзниками и партнерами.

В свою очередь Владимир Путин не исключил возможности своего присутствия на саммите Большой двадцатки на Бали. Об этом он сказал во время выступления на заседании дикуссионного клуба Валдай.

«Я благодарен руководству и президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение на «двадцатку». Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно абсолютно будет там представлена на высоком уровне. Возможно, и я поеду, пока я подумаю», – сказал Путин.

Напомним, на саммит G20 приглашены главы всех стран-участниц, в числе которых и Путин. Кроме того, на саммит приглашен президент Украины Владимир Зеленский.