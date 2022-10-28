В рейтинге партий лидируют социал-демократы, на втором месте — консерваторы

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

В рейтинге литовских партий на первом месте находится оппозиционная Литовская Социал-демократическая партия (ЛСДП), на втором месте — правящая партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ), показывают результаты проведенного компанией Vilmorus опроса, обнародованные информационным изданием Lietuvos rytas.

Согласно опросу, проведенному 11-16 октября, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 14,9% опрошенных проголосовали бы за Литовскую социал-демократическую партию (ЛСДП), в сентябре за эту партию намеревались голосовать 14% опрошенных.

Консерваторы находятся на втором месте с 11% голосов опрошенных, в прошлом месяце за них проголосовали бы 11,8%. Оппозиционный Союз аграриев и «зеленых» Литвы (САЗЛ) получил бы 7,7% поддержки (в сентябре 7,3%), оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» — 7,2% (7,7% в сентябре).

«Значительных изменений нет, социал-демократы, консерваторы, как и ранее, стабильно лидируют. Вторая группа, САЗЛ и Демократический союз, тоже показала неплохие результаты», — заявил BNS руководитель компании Vilmorus Владас Гайдис.

Партия «Свобода и справедливость», имеющая представителя в Сейме, находится на пятом месте с 5,9% голосов опрошенных (5,4% в сентябре).

Центр изучения общественного мнения и рыночных исследований Vilmorus изучения общественного мнения и рынка «Vilmorus» провел репрезентативный опрос населения по заказу издания Lietuvos rytas 11-16 октября, было опрошено 1002 жителя Литвы.

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