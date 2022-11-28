СМИ: две трети стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины, остальные могут предоставить больше

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ НАТО уже передало Украине оружия на общую сумму 40 миллиардов долларов. Это соответствует годовому оборонному бюджету Франции. Впрочем, обе стороны конфликта расходуют оружие и боеприпасы невиданными темпами, Запад не был к этому готов.

Как пишет газета, особенно ошеломляет темп артиллерийских дуэлей. Летом украинцы за день выпускали 6-7 тысяч артиллерийских снарядов, а оккупанты — примерно 40-50 тысяч. Например, в Афганистане силы НАТО могли выпускать по 300 артиллерийских выстрелов в день и не беспокоиться о противовоздушной обороне. Для сравнения: США производят лишь 15 тысяч снарядов в месяц.

«Один день в Украине — это месяц или больше в Афганистане», — заявила NYT эксперт по обороне и бывшая помощница генсека НАТО Камилла Гранд.

Военная помощь Украине

16 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы противовоздушной обороны. При этом он указал, что в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины необходимо приложить большие усилия, чтобы покрыть срочные нужды Киева в системах ПВО.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, заявил, что защита неба будет приоритетом №1 для Киева.

16 ноября координационная группа «Рамштайн-7» договорилась о поставках для Украины систем ПВО, снарядов для РСЗО, ствольную артиллерию и зимнюю форму.

23 ноября США объявили о выделении 400 млн долларов для укрепления ВСУ.