Кульминацией года Культурной столицы Европы в Каунасе стал спектакль на воде

В ходе завершающих мероприятий года Культурной столицы Европы в Каунасе в минувшие выходные их кульминацией стал «Договор»: музыкальное представление на воде у арены Zalgiris, во время которого город символически примирился с собой.
В этой третьей части трилогии о современном каунасском мифе приняли участие более 150 исполнителей, актеров и танцоров.
Автор либретто Дайва Чепаускайте рассказала, что стремилась показать разные акценты идентичности и истории Каунаса: предпринимательство и урбанизм, а также темы войны и борьбы за свободу, Холокоста, свежести рек и опасности наводнений.
По словам режиссера спектакля Гедиминаса Шедуйкиса, субботний спектакль является связующей частью трехактного действа.
«Это договор и с нами, и с друзьями, и с родственниками, и с соседями, жителями города. Это наша договоренность», — сказал он.
В этом году Каунас и Каунасский район, носивший титул Культурной столицы Европы, представили свою трилогию о мифе современного города – превращении временной столицы в современную.
В рамках годовой программы Культурной столицы Европы состоялось более тысячи мероприятий: 40 фестивалей, 60 выставок, более 250 исполнительских мероприятий, 50 из которых были премьерными.
В программе приняли участие более 4 тыс. исполнителей.
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