Кульминацией года Культурной столицы Европы в Каунасе стал спектакль на воде

Автор либретто Дайва Чепаускайте рассказала, что стремилась показать разные акценты идентичности и истории Каунаса: предпринимательство и урбанизм, а также темы войны и борьбы за свободу, Холокоста, свежести рек и опасности наводнений.

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

По словам режиссера спектакля Гедиминаса Шедуйкиса, субботний спектакль является связующей частью трехактного действа.

«Это договор и с нами, и с друзьями, и с родственниками, и с соседями, жителями города. Это наша договоренность», — сказал он.

В этом году Каунас и Каунасский район, носивший титул Культурной столицы Европы, представили свою трилогию о мифе современного города – превращении временной столицы в современную.

В рамках годовой программы Культурной столицы Европы состоялось более тысячи мероприятий: 40 фестивалей, 60 выставок, более 250 исполнительских мероприятий, 50 из которых были премьерными.

В программе приняли участие более 4 тыс. исполнителей.

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