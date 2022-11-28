Кабмин Литвы уволил подозреваемого в коррупции главу Ветслужбы Сташкявичюса

В понедельник правительство Литы освободило от обязанностей подозреваемого в коррупции главы Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Мантаса Сташкявичюса. Его полномочия прекращаются с понедельника.
«Никаких больших дискуссий здесь даже не было о чем вести, обсуждать, что господин Сташкявичюс с этого дня освобождается от обязанностей», – заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на заседании.
После сообщений о подозрениях в коррупции в минувший понедельник Шимоните отстранила Сташкявичюса от исполнения своих обязанностей, и призвала главу службы уйти в отставку.
В постановлении говорится, что глава службы увольняется по собственному желанию на основании заявления, которое он сделал в пятницу.
Правоохранительные органы подозревают, что руководитель и сотрудники ГПВС занимались систематической коррупцией.
В ходе обысков у подозреваемых правоохранители обнаружили более 300 тыс. евро наличными. Есть подозрения, что представители службы могли регулярно вымогать взятки у бизнесменов, грозя негативными последствиями.
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